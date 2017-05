Cameroun: Concours d'entrée à la police - Des informations manquantes sur le site de la Dgsn

A partir de ce numéro on commence la procédure d'inscription en ligne», explique Kabir Njikam. «La fiche que vous remplissez comporte des éléments à la fois personnels et académiques. Vous y inscrivez le numéro de bordereau de payement à Express union de vos frais de concours. Une fois la fiche tirée, votre inscription est prise en compte.

«Pour un début nous pouvons dire qu'il y a du monde, les gens vont et d'autres viennent. La preuve, en deux heures de temps seulement, nous avons inscrit plus de 25 candidats et chacun doit débourser une somme de 1500 Fcfa», avoue Eric Pountougnigni, «agent d'inscription» et par ailleurs étudiant en Informatique niveau III. La procédure d'inscription apprend-on est simple et nécessite moins de 15 minutes.

