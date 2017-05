Cameroun: Commerce - Des kiosques pour embellir Yaoundé

Concernant les modalités d'acquisition, les potentiels acquéreurs doivent prendre simultanément contact avec la communauté urbaine et la société Accent média qui encadre les emplacements. L'offre est proposée sur mesure, selon les besoins des usagers et des occupants. A ce jour, près de 200 kiosques sont implantés dans la ville de Yaoundé.

Cette innovation est le fruit d'un partenariat conclu entre la communauté urbaine et les opérateurs de compagnies de téléphonie mobile et qui vise à lutter contre le désordre urbain.

