Ile Maurice: Résidence Vallijee - «Mon fils n'est pas un saint mais n'a jamais agressé un chien»

L'attentat-suicide a fait au moins 22 morts, dont une fillette de huit ans, et 59 blessés à l'issue d'un… Plus »

«Elle a accusé mon fils d'avoir utilisé un sabre pour attaquer son chien mais on n'a jamais eu de sabre chez nous. Quand les policiers ont malmené mon fils lors de l'arrestation, ils ont utilisé du gaz pour l'embarquer mais j'ai été asphyxiée, tout comme la concubine et l'enfant de Rony.»

Elle estime qu'il a subi beaucoup d'injustice. La mère de l'accusé Noellette Pierre a tenu à donner sa version des faits à la suite de la bagarre qui a éclaté entre son fils et les voisins, le 9 mai. Rony Pierre a été arrêté et condamné à une année de Rs 10 000 pour cruauté envers un animal. Il est resté deux semaines en détention policière pour vagabondage.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.