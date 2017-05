Ile Maurice: Attentat de Manchester - Des Mauriciens témoignent

L'attentat-suicide a fait au moins 22 morts, dont une fillette de huit ans, et 59 blessés à l'issue d'un concert pop à Manchester. Cette ville est très populaire parmi les Mauriciens. Certains y vivent depuis quelques années. Ils reviennent sur ce drame...

Interrogée, Sharon Sunassee, étudiante en Politique, philosophie et économie, dit être «aux aguets. Mais cela ne m'arrêtera pas. D'ailleurs, je pense que c'est un sentiment partagé». Elle était à un dîner lorsqu'elle a appris la nouvelle. Toutefois, elle fait ressortir qu'il y a eu une alerte à la bombe pendant la journée. «Le centre commercial a fermé ses portes tôt... »

Ridwan Dabeedin, habitant à Manchester depuis bientôt 7 ans, était «à quelques rues. C'est sur Facebook que j'ai repéré la nouvelle, vers 22 h 30. J'ai vu des gens courir dans tous les sens. Au premier abord, je pensais qu'il y avait une fête. Puis, j'ai remarqué la présence de la police. Je suis sous le choc car je ne m'attendais pas à ce que Manchester soit touchée», confie cet employé d'un cabinet d'architectures à l'express. Il souligne qu'un dispositif important de policiers a été déployé dans la ville.

De son côté, le Dr Jay Fowdar, qui habite Londres, indique que c'est «triste ce qui s'est passé». Depuis lundi, le Royaume Uni est en alerte maximale. «Manchester, c'est comme ma deuxième maison. Je m'y suis installé pour des études, un an après l'attentat de l'Irish Republican Army (NdlR, 21 ans après). Manchester est une ville en pleine reconstruction. Les salles de concert accueillent des stars planétaires. Je m'y rendais souvent dans ces lieux.»

Swallay Bandhoo, fan de l'équipe de foot de Manchester United, se dit choqué par les événements.

«C'est triste cet attentat. Je me rends à Old Trafford souvent pour voir mon équipe. J'y suis parti quatre fois depuis le début de l'année. Manchester est connue pour le football et aussi pour des concerts avec des artistes. Ce qui m'attriste, c'est que mon équipe va jouer la finale de l'Europa League à Stockholm et qu'elle n'est pas si sereine.»