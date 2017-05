Afrique: Le Fonds mondial salue l'élection du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus au poste de Directeur général de l'OMS

Genève — Le Fonds mondial adresse ses félicitations au Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus pour son élection au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.

«L'OMS est un partenaire essentiel du Fonds mondial puisque nous œuvrons ensemble à mettre fin aux épidémies et à construire des systèmes de santé solides qui concourent à une plus grande santé sanitaire mondiale», déclare Mark Dybul, le Directeur exécutif du Fonds mondial. «Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus est déjà un dirigeant de premier plan de la santé internationale et il peut accomplir de grandes choses à l'OMS. Nous lui apportons notre entier soutien et lui adressons nos plus vives félicitations.»

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a été aux premières lignes du combat mené contre le sida, la tuberculose et le paludisme, notamment en qualité de Président du Conseil d'administration du Fonds mondial, de Président du Conseil de coordination d'ONUSIDA, de Président du Partenariat Faire reculer le paludisme, et de Ministre de la Santé d'Éthiopie. Il possède une vaste expérience de la mise en place de systèmes solides, résistants et pérennes pour la santé à l'échelon national, en donnant aux communautés les moyens de réagir aux crises sanitaires et en collaborant avec les autorités publiques et les dirigeants de la santé internationale pour apporter une réponse aux situations d'urgence en matière de santé publique.

«Les qualités de dirigeant du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus seront cruciales au moment où la communauté internationale cherche à accélérer les efforts déployés pour en finir avec les épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme, mais également à faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur la sécurité sanitaire mondiale, comme la résistance aux antimicrobiens», a ajouté M.Dybul. «Sa promesse de transformer l'OMS et de se concentrer sur la couverture sanitaire universelle, sur la sécurité sanitaire, sur les femmes, les enfants et les adolescents, ainsi que sur les conséquences pour la santé des changements climatiques et environnementaux met en lumière des thèmes globaux qu'il convient d'aborder de toute urgence pour modifier en profondeur la santé internationale»