Au moment de l'accident, dimanche, a tenu à faire ressortir Vishal Jhurreea, Sheshvee était assise devant lui. Et qu'elle «n'a jamais piloté ma moto, comme le disent certains». Il a ajouté avoir dit aux enquêteurs que c'est lorsqu'il abordait une courbe que la moto aurait dérapé. «En une fraction de seconde, on s'est retrouvé à terre.»

«Comme je suis chauffeur d'autobus, cela m'arrive souvent de rentrer tard à la maison. Mais quand je rentre tôt, la première chose qu'elle me dit, c'est : 'Papa, on sort'. Je ne refusais rien à ma fille et je lui avais promis que j'achèterais une voiture bientôt. Elle était toute contente.»

Vishal Jhurreea nous a confié qu'il a avoué aux enquêteurs du poste de police de Bon-Accueil que sa fille voulait faire un tour à moto. «Comme elle s'ennuyait à la maison, on est sorti». D'ailleurs, a-t-il précisé, la petite Sheshvee et lui faisaient souvent des balades à moto.

