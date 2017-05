Burkina Faso: Primature - La représentante de la BAD dit au revoir à Paul Kaba Thiéba

Les deux personnalités ont évoqué également les préoccupations relatives au portefeuille que la banque alloue au pays et à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

A sa suite, c'est avec l'administrateur à la Banque mondiale, Seydou Bouda, que le Premier ministre s'est entretenu. «Je suis venu rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement et faire le point de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Burkina Faso depuis la dernière table ronde réussie de Paris», a-t-laissé entendre.

Antoinette Batumubwira a dit avoir passé deux années «intenses», au «pays des Hommes intègres» et le quitte avec le souvenir d'une nation où les gens sont «travailleurs, professionnels et consciencieux».

«Nous avons aussi échangé sur les projets en cours d'exécution et ceux à venir. Nous avons un nouveau document de stratégie qui va paraître bientôt et qui sera consacré exclusivement à l'agriculture et à l'énergie. Et nous avons abordé les initiatives qui vont être mises en place dans ce sens», a indiqué la représentante-résidente de la BAD.

