Burkina Faso: Education de la petite enfance - Le "PROCHE " officiellement lancé

Le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation et ses partenaires, ont lancé, le vendredi 19 mai 2017 à Bogandé, le projet PROCHE.

Banogo, Diaka et Yentougri dans les communes de Thion et de Bogandé connaîtront dans les semaines à venir, une nouvelle approche éducationnelle dénommée : « PROCHE ». La cérémonie de lancement de ce nouveau projet est intervenue, le vendredi 19 mai 2017 sous la présidence du conseiller technique du ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, François Compaoré.

Ce projet veut promouvoir le développement physique, cognitif, linguistique, social et affectif des filles et des garçons de 0 à 8 ans, dans les villages de Yentougri, Banogo et Diaka à travers l'approche « apprendre en jouant ».

Son action est axée sur l'accès aux infrastructures du préscolaire, le renforcement des capacités des encadreurs de la petite enfance, le développement d'un partenariat dynamique avec toutes les institutions partenaires intervenant dans la petite enfance et surtout à la mise en œuvre d'une approche d'éducation parentale.

Ce projet est cofinancé par Child Fund Corée, le programme alimentaire mondial, les communes de Bogandé, de Thion, l'OCADES-Fada N'Gourma et Christian Children's Fund of Canada(CCFC).

D'un coût global de 700 millions de F CFA, cette initiative se décline en plusieurs axes d'interventions. Il s'agit de la réalisation d'infrastructures, des activités de sensibilisation des communautés sur l'importance de l'éducation de la petite enfance et de l'éducation primaire. En outre, il est prévu la conduite d'émissions radiophoniques sur la protection de l'enfant et la prévention des pratiques néfastes.

La contribution des parents

Selon le secrétaire exécutif de l'OCADES Fada N'Gourma, abbé Landry Yadgo, il faut nécessairement amener les parents à comprendre que l'enfant est une valeur et a besoin de leur attention soutenue, gage de son développement.

A travers l'approche « apprendre en jouant », le projet envisage toucher l'environnement de l'enfant pour espérer des changements remarquables aussi bien chez les parents que dans les institutions et dans la société.

Pour le chef du projet PROCHE, Gandjoa Bougma, la mise en œuvre d'un tel projet nécessite une grande mobilisation et une bonne participation des communautés.

Le directeur-pays du CCFC, Jérémie Ouangrawa, a indiqué que les activités qui seront mises en œuvre permettront de créer un futur cadre d'espérance pour les enfants, leurs familles et leurs communautés, en les aidant à développer leurs capacités à générer les ressources qui leur permettront de lutter plus efficacement contre la pauvreté et atteindre une justice équitable.

« Nous rêvons d'un monde où chaque enfant s'exprime librement et acquiert les capacités nécessaires à son plein épanouissement », a-t-il ajouté. Le conseiller technique du MENA, François Compaoré, a exhorté tous les acteurs impliqués à œuvrer pour l'atteinte des objectifs fixés. Pour lui, l'initiative entre en droite ligne avec les missions et politique de son ministère en matière d'éducation préscolaire.

Ainsi, il a marqué la disponibilité de son institution et des services déconcentrés à accompagner la mise en œuvre du PROCHE dans la Gnagna.