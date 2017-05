Burkina Faso: Santé et sécurité au travail - Le patronat burkinabè outille 53 agents

Le Conseil national du patronat burkinabè organise, du 22 mai au 2 juin 2017 à Ouagadougou, un séminaire de formation à la santé et sécurité au travail au profit des agents de l'ONATEL et du CIMFASO.

Dans l'optique de contribuer à améliorer l'efficacité des ressources humaines des entreprises et organisations du secteur privé, le Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) a élaboré un plan de renforcement des capacités de celles-ci.

Dans ce cadre, il organise dans la capitale burkinabè, du 22 mai au 2 juin 2017, un atelier de formation à la santé et sécurité au travail à l'intention du personnel de l'ONATEL et celui de CIMFASO.

Selon le formateur, Raymond Tiendrébeogo du cabinet de communication pour la santé, cette formation a pour but de prévenir les risques professionnels dans les entreprises. «Elle vise globalement à doter les participants de compétences et technologies nécessaires pour qu'ils aient moins de problème de santé au travail», a-t-il dit.

Car, un lieu de travail en est un d'épanouissement, mais aussi celui où l'on est exposé à des risques tel dans le maniement des outils comme l'ordinateur, a justifié M. Tiendrébeogo.

Aux dires du représentant du président du CNPB, Dr Jacques Ouandaogo, cette formation qui regroupe 53 agents de ces structures va se dérouler en deux sessions de cinq jours chacune.

Et les principaux résultats attendus à l'issue de celle-ci sont, entre autres, que les capacités des travailleurs soient renforcées sur la santé et la sécurité au travail, qu'ils maîtrisent tous les règlements en la matière et les mettent en pratique.

Aussi que les équipements de protection mis à leur disposition par l'entreprise soient utilisés de façon efficiente. Pour ce faire les participants échangeront autour des concepts portant sur l'importance de la santé et sécurité au travail, la réglementation en la matière, les risques et maladies professionnels et aussi les accidents de travail...

A entendre Dr Ouandaogo, seul un secteur privé dynamique et compétitif peut favoriser le développement économique, créer des emplois et partant contribuer à réduire la pauvreté.

Et «de ce fait le CNPB doit jouer un rôle essentiel en plaidant pour que les ressources humaines des entreprises bénéficient de formations adéquates leur permettant d'accroître leur productivité», a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a réitéré ses remerciements aux Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage (FAFPA) pour son appui technique et financier qui a permis la réalisation de ces genres de formations depuis février 2017. Le plan de renforcement des capacités des ressources humaines élaboré par le CNPB est d'un coût global de 112 500 000 F CFA.

Il vise au renforcement des capacités techniques et managériales de 670 employés et chefs d'entreprises du secteur privé, à l'amélioration de la productivité et l'employabilité des ressources humaines des entreprises membres du CNPB.

Et également à la compétitivité et à la contribution des entreprises au Produit intérieur brut (PIB), etc. Et pour l'atteinte de ces objectifs onze actions sont mises en œuvre dans divers domaines, dont la santé et sécurité au travail.