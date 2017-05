Burkina Faso: Coopération Burkina-Qatar - Un centre de radiothérapie en vue

«Nous avons également discuté autour de la mise en place d'un centre de radiothérapie au Burkina», a-t-il confié. Et, à l'écouter, des instructions ont été données pour que le traitement de ce dossier se fasse le plus rapidement possible. Après le Qatar, le président du Faso a déposé ses valises à Riyad en Arabie Saoudite.

Et, d'ores et déjà, une visite prochaine d'une équipe de Qatar Airways est attendue au Burkina. «Eux-mêmes ont déjà pris des dispositions pour venir au Burkina d'ici la fin de l'année», a précisé le président du Faso.

Toujours dans le domaine des transports, le chef de l'Etat burkinabè a eu des échanges avec les responsables de Qatar Airways. Et cette rencontre a permis, selon Roch Marc Christian Kaboré, d'examiner une coopération entre cette compagnie et Air Burkina.

La coopération bilatérale entre le Burkina et le Qatar dans les secteurs des transports et de la santé était principalement le premier pan de ce séjour du président du Faso.

