Burkina Faso: Finale OSEP de Kogo - Encore Tollingui

La finale en football de l'Organisation des sports à l'école primaire (OSEP) de Kogo disputée le samedi 20 mai 2017, a été remportée par l'école de Tollingui. Elle est venue à bout de l'école de Tensobtenga par le score étriqué d'un but à zéro et se succède.

Forte mobilisation dans l'après-midi du samedi 20 mai 2017 à Kogo, localité située à une soixantaine de kilomètres de Zorgho. Ce jour-là, s'est disputée la finale de l'Organisation des sports à l'école primaire (OSEP).

Cette compétition parrainée par le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), le colonel Sita Sangaré, a été rehaussé par les présences du député Alexandre Tapsoba, du secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, Halidou Ouédraogo, du Directeur du Fonds national pour la promotion du sport, Marc Steve Sanon, d'Inoussa Tapsoba du ministère des Sports et des Loisirs et natif de la localité.

Pour la présente édition, ce sont les écoles Tollingui et Tensobtenga qui se sont hissées sur la plus haute marche. Seulement qu'il n'y a pas eu de surprise car Tollingui, détentrice du trophée, s'est succédée. Cela grâce au but matinal (2e mn) d'Emmanuel Simporé.

Plus homogène et technique, Tollingui s'est surtout distinguée grâce à ses individualités tel Jean Simporé et autre Inoussa Lossembo.

Pour son sacre, elle a reçu en plus du trophée, 25 médailles, un jeu de maillots, un ballon, la somme de 43 000 FCFA. Tensobtenga qui n'a pas démérité a reçu plus de 30 000 FCFA, un jeu de maillots, 25 médailles et un ballon.

L'école Santi qui complète le podium a reçu un trophée, plus une enveloppe financière. Chacune des dix-huit écoles de la circonscription a reçu 2 ballons.

Au-delà des prix officiels, il y avait aussi des récompenses individuelles comme celles du meilleur buteur (Bangré Sawadogo), du meilleur gardien (Lambila Sawadogo), du meilleur défenseur (Mahamoudou Sawadogo), du meilleur joueur (Inoussa Lossembo).

«Ce sont des sentiments d'émotions qui m'animent parce que lorsque nous étions petits, nous avions aussi participé aux compétitions de l'OSEP» s'est réjoui le parrain, le colonel Sita Sangaré.

Il s'est dit heureux de constater que le même engouement demeure autour de cette compétition. Il a promis d'être partout, «là où il le faut pour populariser la pratique du football».