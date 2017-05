Afrique de l'Ouest: Lutte contre la tuberculose - Objectif, zéro cas à l'horizon 2030

Il s'est en outre, réjoui du choix de sa structure pour accueillir le présent atelier. «Ce choix donne une opportunité au Centre MURAZ de compétir sur les plans national et international, et d'élargir son partenariat», a-t-il ajouté.

Au dire de son directeur général, le Dr Hervé Hien, le Centre MURAZ est un centre de référence en matière de recherche, de formation et d'expertise en santé. «Nous développons de nouvelles méthodes de diagnostic de la tuberculose, et produisons des essais cliniques pour identifier les nouveaux médicaments contre la tuberculose», a laissé entendre Dr Hien.

Pour M. Ouattara, la tuberculose est donc un problème de santé publique, et un tel atelier est toujours le bienvenu, car il permettra d'améliorer tout ce qui se fait dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, en termes du diagnostic, de la prise en charge et de la recherche.

Trois jours durant, les participants, issus de 16 pays d'Afrique de l'Ouest, seront formés à «la recherche opérationnelle et recherche action de lutte contre la tuberculose», en son module numéro 3. Le présent atelier de WARN-TB est en quelque sorte, une plate-forme de collaboration et d'échanges de pratiques exemplaires, entre les programmes nationaux en matière de lutte contre la tuberculose.

