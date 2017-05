Cameroun: Ramadan 2017 - On se prépare

La période d'attente du croissant lunaire sera ponctuée de prêches, de veillées de prières dans les différentes mosquées et lieux de prières de la ville, d'aumônes et actions caritatives diverses. Le leitmotiv pour ce ramadan 2017, a dit le guide spirituel est : « L'entente, la concorde, la fraternité, l'union des cœurs, d'abord des leaders religieux, puis des fidèles musulmans ».

C'était en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abate Edi'i, qu'entouraient le préfet du département de la Benoué, Mamoudou Haman, ainsi que les sous-préfets des arrondissements de Garoua I et II. « Le mois du ramadan est un mois intense en spiritualité et actions caritatives.

