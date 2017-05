Gambie: Les biens de Yahya Jammeh gelés

Voilà quatre mois que Yahya Jammeh a quitté le pays et que le nouveau gouvernement tente de mettre en… Plus »

En l'espace de deux semaines, 500 millions de dalasi (environ 10,7 millions d'euros) ont été retirés par Yahya Jammeh», déclarait-il. Pour les autorités gambiennes, la décision de lundi vise à prévenir une liquidation ou une disparition des biens de l'ex-président Jammeh. Celle-ci ne concerne que les avoirs en Gambie. Une décision qui intervient deux semaines après le limogeage d'Amadou Colley, gouverneur de la Banque centrale, et trois de ses collaborateurs, soupçonnés d'avoir contribué à la disparition de cet argent. Arrivé au pouvoir le 22 juillet 1994 après avoir renversé Sir Dawda Jawara à la faveur d'un coup d'Etat militaire, Yahya Jammeh avait une mainmise sur tous les secteurs les plus florissants du pays. Il contrôlait à la fois le monde de la finance, les circuits de la distribution, les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage.

Il lui est reproché d'avoir spolié les caisses de l'Etat avant de prendre le chemin de l'exil. «L'ex-président Yahya Jammeh a personnellement ou indirectement procédé au retrait illégal d'au moins 50 millions de dollars de la Banque centrale. Nous avons obtenu aujourd'hui une décision de justice gelant ou opérant une saisie sur les biens connus dans le pays du président Jammeh et les sociétés qui lui sont associées», a déclaré Abubacar Tambadou, ministre gambien de la Justice. On se souvient qu'en prenant les rênes du pays en février dernier, Adama Barrow accusait déjà son prédécesseur d'avoir vidé les caisses. «Au moment où nous prenons en main le gouvernement, la Gambie est en détresse financière.

