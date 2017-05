Madagascar: Les Malgaches de plus en plus sensibles aux rumeurs

Ils sont aujourd'hui moralement affaiblis. Ils n'ont plus ces repères que leurs dirigeants sont censés leur donner. Ils sont beaucoup plus sensibles aux rumeurs qu'aux nouvelles distillées par les organes officiels.

Aujourd'hui, les Malgaches vivent au gré des rumeurs. Cette rumeur quand elle est lancée peut provoquer une panique susceptible de provoquer d'immenses dégâts. Les difficultés qu'ils endurent et les souffrances qu'ils doivent supporter troublent leur jugement et ils se laissent facilement perturbés par les fausses nouvelles colportées par des esprits mal intentionnées.

Les Malgaches de plus en plus sensibles aux rumeurs

Actuellement, ils sont très vulnérables et cède facilement à la panique à la moindre rumeur. On peut parler de l'air du temps, mais c'est bien l'atmosphère dans laquelle ils vivent qui les a totalement affaiblis psychologiquement. La faute ne leur en incombe pas totalement et c'est vers ceux qui les gouvernent que l'on peut pointer un doigt accusateur.

C'est une population totalement désemparée qui vit aujourd'hui à Madagascar. Il est bien loin le temps où on l'appelait l'île heureuse. En ce début de XXIe siècle, les Malgaches n'ont plus cet esprit apaisé qui faisait l'admiration des étrangers venus sur leur sol.

