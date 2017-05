Madagascar: Ligue 1 - Calendrier chargé pour l'AS Adema

Quatre jours après sa lourde défaite face à Elgeco Plus, AS Adema doit affronter Tana Formation, ce jeudi, à Mahamasina, en clôture de la quatorzième journée de Ligue 1. Soit un duel entre le deuxième et le troisième du classement général.

Pas de répit donc pour l'équipe d'Ivato, qui doit encore une fois, défier un club du top 5, alors qu'il se remet à peine du revers de dimanche dernier. Elgeco Plus pourrait profiter de cette situation, afin de prendre le large.

En effet, le leader du classement général sera opposé au COSPN, huitième du classement et premier non relégable, sur la pelouse synthétique de Carion.

Et logiquement, il part avec la faveur des pronostics. En cas de résultat de parité entre l'AS Adema et Tana Formation par exemple, Elgeco Plus augmenterait son avance en tête du général s'il s'imposait face au COSPN.