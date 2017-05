Le joueur de Liverpool a déclaré forfait aussi bien lors du match amical contre l'Ouganda le 5 juin et celui contre la Guinée-Equatoriale du 10 juin, comptant le début des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun.

En 27 matchs seulement, l'enfant de Bambali avec ses 13 buts a fait mieux que l'Ivoirien de Crystal Palace Wilfried Zaha Wilfried Zaha ( 7 buts), l'Algérien Islam Slimani (7 buts). Benik Afobe (RD Congo Bournemouth), le Ghanéen André Ayew de West et l'Algérien Riyad Mahrez de Leicester City sont à 6 buts et l'Ivoirien de Manchester qui reste à la 7e place avec 5 buts.

Sadio Mané a encore laissé son empreinte sur cette saison avec sa nomination au titre de «Talent d'or», décerné par la chaîne française Canal plus et l'émission Talent d'Afrique.

C'est sans doute le signe d'une saison aboutie pour le Sénégalais qui a fini par écourter sa saison et déclaré forfait avec les Lions pour cause de blessure après ses 13 buts marqués en 27 matchs de Premier League.

Sadio Mané a remporté le titre de meilleur joueur africain de la saison des 5 grands championnats, décerné par la chaîne française Canal plus et l'émission Talent d'Afrique. Le Sénégalais de Liverpool blessé, a été primé devant Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah et Jean-Michaël Seri.

