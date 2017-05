Partant du fait que la forte consommation en bois de chauffe contribue à détruire les massifs forestiers, les membres de l'Association des volontaires pour la protection de l'environnement (AVPE) proposent des fourneaux économes pour atténuer le rythme d'utilisation du bois. 300 unités sont remises aux femmes et trois motos réceptionnées dans le cadre de la surveillance sentinelle des espaces verts. Ce défi est réalisé dans le cadre du programme de microfinance du fond mondial pour l'environnement (MICROFME).

L'Association des volontaires pour la protection de l'environnement (AVPE), a procédé avant-hier, lundi 22 mai, à la remise de 300 unités de fourneaux de type économe, appelés «Jambars» aux femmes du village de Diallokounda. Ces fourneaux sont censés réduire la consommation en bois de chauffe. Ce geste entre, dit-on, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de microfinance du Fonds mondial pour l'environnement (MICROFME).

Le président de l'AVPE, El Hadji Mamadou Diallo, a indiqué que «ce projet qui est financé par le Fonds mondial pour l'environnement, nous a permis de disposer de 300 unités de fourneaux qui sont des outils de réduction du volume de la consommation de bois dans les cuissons.

Comme vous le savez, dans notre zone, l'essentiel des activités culinaires se fait au moyen de chauffage au bois mort. Et imaginez si un grand nombre de foyers utilisent le bois pour la cuisson ce que deviendra l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous travaillons à réduire la consommation du bois».

A cette même occasion et toujours à Diallokounda, trois motocyclettes sont réceptionnées et permettront de renforcer la surveillance des forêts dans le cadre du projet aire patrimoine autochtone protégée (APAP). Le sous-préfet de l'arrondissement de Bogal qui présidait la cérémonie a rassuré que «les actions du gouvernement par rapport à la gestion de l'environnement sont claires et vont dans le sens de la protection de ces ressources. Nous avons reçu des instructions fermes pour veiller à la protection de l'environnement et de lutter contre les coupes illicites de bois qui détruisent les forêts», a déclaré Abass Ndiaye, le sous-préfet.

Dans la composante développement d'activités génératrices de revenus, ce projet a libéré, à l'intention des femmes, une ligne financière d'un million sur les deux prévus inscrits dans le fonds d'appui pour l'environnement et le développement pour créer de la valeur et combattre la précarité sociale et économique très endémique dans cette partie de l'extrême nord de la région de Sédhiou.

Enfin, le président de l'association des volontaires pour la protection de l'environnement (AVPE) qui œuvre dans la promotion du reboisement, a rappelé la bonne santé de ses plans de régénération de la nature au travers d'une pépinière riche de variétés multiples de végétaux.