Des ex détenus ont lancé hier, mardi 23 mai au Grand Théâtre National, les activités du mouvement « Nioun akk Yenne », qui a pour objectif de lutter pour la réinsertion sociale des anciens détenus. Membre de ce mouvement, le rappeur Waly Faye alias Yolas a également lancé son single « Macky Moogui Job » en prélude à la sortie prochain de son album « Ndank Ndank ». Les ex détenus militent aussi pour la vulgarisation des réalisations du président Macky Sall.

Après avoir vécu la prison, le rappeur Waly Faye alias Yolas ne veut pas du tout que ces frères subissent le même sort. C'est pour cette raison qu'avec d'anciens détenus, il vient de mettre sur pied le mouvement « Nioun akk Yenne ». Hier, mardi 23 mai au Grand Théâtre National, ils ont lancé les activités dudit mouvement, qui vise à réinsérer les anciens détenus.

Selon Yolas, il s'agit de « combattre pour montrer aux jeunes la bonne voie ». Les ex détenus réclament même un centre de réinsertion sociale au Sénégal. « Je veux que les gens s'inspirent de moi pour la réinsertion sociale », a dit Yolas. Cette idée de favoriser la réinsertion sociale des anciens détenus est magnifiée par l'ancien régisseur du Camp pénal de Liberté 6, Diadji Ndiaye. Car, dit-il, « la récupération d'une personne n'a pas de prix, les détenus sont des êtres humains comme les autres et donc il faut tenter de les réinsérer et puis de ne pas les craindre ». Allant plus loin, Diadji Ndiaye estime que l'initiative va permettre de « diminuer le taux de récidives ».

Le mouvement « Nioun akk Yenne » aura si on peut le dire une ambition politique. Car, à en croire son secrétaire général, Cheik Tidiane Sall, « nous ne laisserons personne détruire ce que nous avons vu pendant cinq ans». Poursuivant son propos, Cheikh Tidiane Sall dira : « On est prêt à combattre quiconque s'oppose à ce gouvernement-là, vu ses réalisations, et on va mener le combat pour instaurer la paix dans le pays ».

Le single « Macky Moogui Job pour vanter les réalisations » de Macky Sall

Le rappeur Yolas a aussi lancé son single « Macky Moogui Job », qui annonce la sortie prochaine de l'album « Ndank Ndank » prévue après le mois de ramadan. Un single, pour montrer les « différentes réalisations du président Sall ainsi que ses nombreux chantiers ». L'album est composé de 19 titres.

Pour rappel, en 1996, alors qu'ils purgeaient encore leur peine à Rebeuss, les rappeurs Yolas et Requin, avaient mis sur pied un groupe de Rap : 2m2. Deux décennies passées, Waly Faye alias Yolas tente sans son associé Requin, de s'imposer et de rallumer la flamme du 2m2.