Sénégal: Alliance entre Abdoul Mbaye et Ousmane Sonko en vue des législatives du 30 juillet prochain

Pour le moment, rien n'a encore filtré sur le nom de ladite coalition de l'opposition qui sera lancé demain jeudi 25 mai 2017 à 17 h, au siège de l'Act. Les membres de cette énième coalition comptent restaurer et de défendre les acquis démocratiques, de veiller au respect de la Constitution, des lois de la République, des principes et règles de la bonne gouvernance.

En effet, après la coalition de l'opposition regroupée autour de Mankoo Taxawu Sénégal, ou encore celle de la mairesse de Podor, Aïssata Tall Sall à savoir "Osez l'avenir", l'on apprend la mise sur pied d'un autre regroupement. Celui-ci regrouperait le leader du parti Action pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye, et le patron de Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko, ainsi que de 6 autres partis.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.