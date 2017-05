Ile Maurice: Rs 1 million saisies dans le coffre d'une voiture - Les deux suspects reconduits en cellule

L'attentat-suicide a fait au moins 22 morts, dont une fillette de huit ans, et 59 blessés à l'issue d'un… Plus »

Nagib Acoheea et Zaheera Bibi Isop Adia devront comparaître de nouveau en cour le 30 mai. Ils ont retenu les services de Me Chetan Baboolall et Poushpal Maunique.

Ce mercredi 24 mai, la police a fait état de quatre arguments pour objecter à leur remise en liberté. Elle a peur d'une collusion entre les suspects et les témoins, d'une falsification des preuves et d'une entrave à la justice sans compter que les suspects pourraient s'enfuir.

Ces habitants de Plaine-Verte ont été arrêtés le mardi 23 mai. Des policiers de la brigade antidrogue ont découvert une somme de Rs 1 million en coupures de Rs 1 000 cachée dans le coffre d'une des trois voitures se trouvant dans leur garage. Nagib Acoheea et Zaheera Bibi Isop Adia ont eu du mal à expliquer la provenance de cet argent. Les enquêteurs pensent que l'époux aurait un lien avec des trafiquants de drogue et qu'il blanchirait de l'argent provenant de la vente de drogue.

Nagib Acoheea, 38 ans, et Zaheera Bibi Isop Adia, 32 ans, font l'objet d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Le courtier en automobile et son épouse ont comparu devant la magistrate Navina Parsooramen en cour de district de Port-Louis ce mercredi 24 mai 2017. La police ayant objecté à leur remise en liberté conditionnelle, ils ont été reconduits en cellule.

