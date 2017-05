Elles n'avaient jusque-là qu'une seule chose en commun avec les autres écoles du pays: leur appartenance au territoire sénégalais. Ce sont les écoles sénégalaises de la bande frontalière avec la Gambie qui, depuis l'année dernière, confortent leur «sénégalité».

Accompagné d'une forte délégation, le ministre de l'Education Nationale Serigne Mbaye Thiam qui inaugurait hier, les infrastructures scolaires dans la zone, a été accueilli en grande pompe par les populations situées sur la bande frontalière avec la Gambie. Séléty, à quelques encablures de la Gambie étrenne un collège d'enseignement moyen flambant neuf.

Un collège clé en main d'une valeur de quatre-vingt dix millions de francs cfa (90.000.000 francs cfa ), comprenant un bloc administratif, des salles de classe, une salle informatique, des sanitaires, le tout entouré par un mur de clôture. Une infrastructure qui réjouit les populations qui ont interpellé le ministre sur certaines questions comme le mobilier et l'approvisionnement en eau. Des doléances que Monsieur Serigne Mbaye Thiam promet de satisfaire.

Et le Principale du CEM DE Silety, Moussa coly n'a pu cacher sa satisfaction. Il a dressé un chapelet d'éloges aux autorités étatiques avant de lancer un satisfécit au ministre et à l'inspecteur d'académie de Ziguinchor Ismaila Diouf, qui, selon certaines populations et les enseignants, se distingue par son pragmatisme et son dévouement à appliquer les directives de la hiérarchie.

"Nous félicitons vivement l'IA Ismaïlia Diouf", lance un groupe d'enseignants du village de Séléty. «Un jour, un lycée sera créé à Silety», a lancé le ministre de l'éducation nationale qui exhorte les élèves et les enseignants à redoubler d'efforts pour des résultats satisfaisants.

La construction de ce collège, une récente promesse matérialisée, selon le ministre de l'éducation, qui a pris, avec son cortège, la direction de KOUDIOUBE, deuxième étape de sa visite dans ces zones qui sortent petit à petit de l'enclavement. La route latéritique qui vous couvre de poussière, est une parfaite illustration des difficultés de voyage dans ces zones.

Sur place à Koudioubé de nouvelles salles de classes sont érigées, donnant un nouveau visage dans cet établissement où les populations, sur fond de chants et de danse, ont chaleureusement accueilli leurs hôtes. Le temps de quelques discours, le cortège rallie Touba, tranquille localité située à seulement 500 m des villages gambiens.

Entre la dernière visite du ministre en mars 2015 et celle d'hier, le visage de l'école du village a beaucoup changé. Les abris provisoires qui foisonnaient dans ces écoles ont presque tous disparu. Des bâtiments flambant neuf dans un mur de clôture qui donne à l'établissement toute sa splendeur, ont été visités par le ministre qui a trouvé sur place une forte mobilisation des populations.

Visiblement ému, Sergine Mbaye Thiam, en communion avec les populations, a lancé ces propos: «les deux collèges et les trois écoles élémentaires que nous avons inaugurés aujourd'hui ne représentent qu'un échantillon minimes des investissements multiples et multiformes réalisés dans le secteur de l'éducation dans la région de Ziguinchor. Investissements à l'actif du Président Macky Sall .

En effet de 2012 à 2016 le montant global des investissements en infrastructures scolaires réalisés dans la région de Ziguinchor s'élève à quatre milliards huit cent cinquante-huit millions de francs CFA (4.858.000.000 francs CFA), représentant la construction d'une centaine de salles de classes, 580 de collèges clé en main au nombre de huit en plus des bloc sanitaires ... », dira le ministre qui annonce un financement total déjà obtenu et positionné de dix milliards deux cent onze millions de francs CFA pour la région de Ziguinchor entre 2017 et 2020. Une annonce qui a suscité un salve d'applaudissements des populations et des autorités administratives, académiques et locales réconfortées par la visite du ministre.

La résorption totale des abris provisoires un pari que se fixe le ministre qui annonce également un important programme pour l'amélioration de la qualité des apprentissages. A en croire le ministre de l'éducation nationale, Ziguinchor figure parmi les sept régions choisies pour le projet Amélioration des Performances de Travail et d'Entreprenariat(Apte) d'un montant de neuf milliards de francs CFA sur 5 ans.

Le temps d'une journée, le ministre de l'éducation qui a effectué une visite historique dans cette zone, l'année dernière, est descendu dans ces localités de la bande frontalière pour matérialiser les promesses faites il y a un an et répandre un vent d'espoir dans ces localités où tout se fait «made in Gambia».