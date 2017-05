Sénégal: La Senelec débourse 185 millions pour le renouvellement de son matériel roulant

Dans le but d'améliorer les conditions de transport du personnel non-cadre faciliter son déplacement et renforcer le dispositif sanitaire, la direction générale de la Sénélec a renouvelé le matériel roulant existant et acquis de nouvelles ambulances médicalisées. Ce matériel roulant composé de quatre bus de transport climatisés et deux ambulances médicalisées d'une valeur totale de plus de 185 millions de F Cfa a été réceptionné hier, mardi 23 mai.

«Ce matériel réceptionné comprend quatre nouveaux bus climatisés de 29 places d'une valeur de 130 millions de F Cfa de deux ambulances médicalisées d'une valeur de 55 millions 998 mille F Cfa, soit un total de plus 185 millions», a fait savoir Abdoulaye Badiane directeur de l'administration de Senelec.

Selon lui, de 2012 à 2014 la société de l'électricité n'a pas connu de renouvellement massif de matériel roulant. «2015 marque le début d'un ambitieux programme de renouvellement du matériel roulant en concertation avec les directions pour répondre aux exigences de la clientèle. Cet achat a respecté toutes les règles de processus de passation des marchés. Dans les prochains mois, la Senelec va lancer un autre appel d'offre pour renforcer et renouveler son matériel roulant », a-t-il confié.

Pour accompagner cette logistique, il informe que la Senelec prévoit de mettre en place un système de géo-localisation pour les véhicules d'exploitation. Elle permettra selon lui, d'optimiser le service à la clientèle en ayant une meilleure visibilité sur le positionnement des véhicules affectés aux équipes techniques et commerciales.

Venu présider cette cérémonie, le directeur général de la Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé pense qu'au-delà du confort, ces bus vont motiver davantage le personnel pour améliorer les performances de l'entreprise.

«Nous comptons beaucoup sur la valeur de ces ressources humaines pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Notre objectif, c'est d'investir autant dans les hommes que dans l'outil et dans la machine. C'est dans ce cadre que nous avons jugé utile d'améliorer les conditions de travail de ces agents», a-t-il soutenu.