Burkina Faso: Lutte anti-corruption - Atiana Serge Oulon de l'évènement remporte le meilleur prix

Le Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC) a tenu, le 23 mai 2017, à Ouagadougou, sa 17e Assemblée générale ordinaire. Une occasion qui a permis à la structure de faire le bilan de ses activités de l'année écoulée et d'amender le plan d'action 2017. Le REN-LAC a aussi mis à profit cette rencontre pour récompenser les Hommes de médias qui se sont le plus illustrés dans la lutte anti-corruption au cours de l'année 2016.

« Corruption : des magistrats dans le collimateur de la justice », c'est le titre de l'article qui a valu à Atiana Serge Oulon de remporter le premier prix du « Prix 2016 de la lutte anti-corruption » du Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC). Un satisfecit et surtout, a fait savoir le lauréat, une invite à encore mieux faire dans le travail d'investigation. « Nous avons fait un travail d'information afin que cela participe à faire changer les choses. Si aujourd'hui, cela est reconnu, nous ne pouvons qu'être satisfait », a-t-il fait savoir après avoir reçu son prix, le 23 mai dernier, à l'issue de la 17e Assemblée générale du REN-LAC. En plus de Atiana Serge Oulon, 4 autres journalistes ont été récompensés dans la catégorie radio et presse écrite, lors de cette rencontre des membres du secrétariat exécutif du REN-LAC consacrée au bilan des activités 2016 et au plan d'action 2017.

L'année 2016, selon le secrétaire exécutif du REN-LAC, Claude Wetta, correspond à la dernière année d'implémentation du Plan stratégique 2013-2016. Un plan, a-t-il dit, qui a été bouclé avec beaucoup de succès, en témoigne le taux de réalisation des activités qui est de 80,95% et les acquis engrangés sur le plan du renforcement du dispositif juridique et institutionnel. « Une fois de plus, le réseau s'est positionné aux côtés de ses partenaires comme une force de proposition et un rempart citoyen à la mal gouvernance au Burkina », s'est réjoui Claude Wetta.

A cela, a-t-il dit, s'ajoutent les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer en vue du renforcement et de l'indépendance des institutions judiciaires et de contrôle. Aussi, selon le secrétaire exécutif, le REN-LAC tient sa 17e Assemblée générale dans un contexte national marqué par l'éclaboussement de grands scandales de corruption et la tenue du procès de Blaise Compaoré et des membres de son dernier gouvernement.

« Nous invitons l'ASCE/LC et la justice à s'investir davantage dans les enquêtes sur les dénonciations »

« Pour ce qui est du procès, au-delà des débats sur l'exception d'inconstitutionnalité de la Cour, nous estimons que les familles des victimes de l'insurrection d'octobre 2014 et le peuple burkinabè ont droit à la vérité et à la justice. Mieux, nous espérons qu'après ce procès, les dossiers des ministres sur qui pèsent des présomptions de détournement de deniers publics, connaîtront également un jugement », a espéré Claude Wetta.

Pour les autres dossiers de présomptions de corruption dont les 650 millions de F CFA à rembourser au Conseil supérieur de la communication (CSC) et les 200 millions de F CFA à justifier au SIAO, les membres du REN-LAC ont dit espérer qu'ils connaîtront une suite judiciaire. « Nous invitons l'ASCE/LC et la justice à s'investir davantage dans les enquêtes sur les dénonciations des faits de corruption, afin que des poursuites soient enclenchées à l'encontre de ceux qui foulent au pied les règles de gouvernance et de gestion », a lancé Claude Wetta.

C'est d'ailleurs pourquoi, de son avis, malgré les efforts de dénonciation, de nombreux défis restent à relever afin de faire véritablement barrière aux pratiques liées à la corruption. Le plan stratégique 2017-2020 du réseau, entamé en janvier dernier selon le secrétaire exécutif, tentera de relever ces différents défis avec des activités majeures parmi lesquelles la réalisation d'une étude de faisabilité sur le futur Centre de formation et de recherche sur la corruption.

Palmarès des prix de la lutte anti-corruption, édition 2016

Catégorie presse écrite

1er prix Atiana Serge Oulon de l'Evènement : 1 million de F CFA plus un trophée

2e Ladji Bama de Le Reporter : 700 000 F CFA plus une attestation

3e Bassidou Kinda de l'Evènement : 500 000 F CFA plus une attestation

Le jury a également décerné une mention spéciale au journaliste Abdel Aziz Nabaloum des Editions Sidwaya.

Catégorie radiodiffusion

Seule l'œuvre de Jean-Baptiste Bouda de la RTB radio répondait aux critères du prix. Par conséquent, un prix d'encouragement de 400 000 F CFA lui a été attribué.