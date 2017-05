Sénégal: Kaolack - La route Dinguiray/Nioro/Keur Ayip livrée à la fin du mois

Les travaux de réhabilitation de la route Dinguiray/Nioro/Poste Keur Ayip débutés en février 2015 seront totalement exécutés d'ici la fin de ce mois-ci.

Cette révélation a été faite hier, mardi 23 mai, lors d'une visite de terrain que le groupe élargi de coordination et concertation des partenaires techniques et financiers (PTF) du Sénégal (G50) a effectué.

Une visite devant se terminer ce jour mercredi 24 mai dans la région de Kaolack. Elle ne concerne pas seulement les travaux liés à la réhabilitation de la route proprement dite, mais l'ensemble des actions coordonnées à ce projet et orientées sur le programme d'infrastructures socio-économiques, les travaux d'assainissement attribués aux collectivités de Nioro, Poste Keur Ayip et Ndiba Ndiayène et les pistes rurales.

Pour un coût global d'investissement de 14 milliards de F Cfa, dont 1,8 milliard pour l'aménagement des pistes et 2,2 milliards pour le programme d'assainissement et d'infrastructures des villes et villages, ce programme en appoint au projet «Plan Senegal Emergent» a permis le revêtement d'un circuit linéaire de 40 Km et 6 autres kilomètres de routes bitumées à l'intérieur de la commune de Nioro.

Aussi la mise en place d'un réseau de 75 Km de pistes à l'intérieur du département pour mettre un terme à l'enclavement de certains villages et assurer une inter-connection entre les villages.

Fruit d'un partenariat tripartite entre l'Etat du Sénégal, la Banque Africaine de Développement et l'Ageroute, le bras technique du gouvernement sénégalais, cette route est aussi un moyen sûr d'assurer la traversée de la Gambie, surtout le pont de Faréfengné qui est aujourd'hui en phase de réhabilitation.

Aussi les transactions commerciales entre ces deux pays mises en veilleuse depuis quelques années du fait de l'Etat défectueux de ce tronçon et la circulation peu régulière des gros porteurs.