Le franco-sénégalais Youssouf Sabaly a laissé entrouverte la possibilité d'évoluer en équipe nationale du Sénégal. Interrogé par Foot-Express, l'international junior français a confirmé un rapprochement entre lui et le sélectionneur des Lions Aliou Cissé. « On verra bien ! Je ne sais pas car c'est vrai que j'ai la double nationalité. C'est possible que j'aille avec le Sénégal », a souligné le latéral droit formé aux Girondins de Bordeaux. Le club bordelais a manifesté la ferme volonté de l'acheter au Paris Saint-Germain.

Pour étayer l'information L'Équipe cite à ce propos Stéphane Martin, président des Girondins qui indique : « Il y a toujours une chance qu'il reste, mais c'est un dossier compliqué. Il appartient à un autre club et on n'est pas les seuls à qui il a plu, vu qu'il a fait une très bonne saison. Ce sera un dossier qui sera travaillé, qui ne sera pas facile mais sur lequel on va essayer d'être actifs et conclusifs. On n'en a pas encore parlé avec Paris. Au PSG, ce n'est pas facile en ce moment dans la mesure où le directeur sportif n'est plus là. On doit aborder tout ça dans les prochains jours, tranquillement. Il y a une structure qui va se mettre en place après le départ d'Olivier Létang. Ça ne sert à rien de trop forcer les choses pour le moment. »