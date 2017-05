Congo-Kinshasa: L'Angola verrouille ses frontières avec la RDC

Si l'Angola an arrivait à intervenir militairement en RDC, sera sa marge de manœuvre étant donné le passé récent, lors de l'évènement de l'AFDL et le coup d'arrêt énergique asséné l'aventure du R.C.D. pro Kigali ?

Sur le plan politique, la situation en RDC est caractérisée par une crise profonde consécutive à l' controversée et querellée de l'Accord du 31 décembre de l' dernière. La vie sociopolitique semble focalisée autour de cet des choses. Pour preuve, depuis le début du mois de janvier de année, le pays vit un évènement rarissime : à savoir l'avènement début du mois d'avril du second premier ministre désigné par l'une tendances du camp de l'opposition politique. Et selon des d'informations émanant des salons politiques, toutes confondues, ce n'est qu'une partie remise, un autre sortirait dans avenir proche dans la mesure où les murs qui ont des oreilles état d'un horizon assombri qui ne serait pas de nature à permettre poursuite aisée des opérations d'enrôlement des électeurs. ailleurs, des observateurs attitrés de la vie politique en RDC, prédisent un embrasement du pays, pourtant non désiré mais qui à l'horizon au regard des tendances sociopolitique antagonistes qui se disputent le devant de la scène sur l' national.

On sait que plus de 23.000 réfugiés congolais se trouvent en Angola, à la suite de l'insécurité au Kasaï. Cela suffit-il pour justifier mise en alerte de l'armée angolaise?

Ce qui caractérise les deux Etats voisins, c'est que les guerres civiles qui les ont ravagés semblent avoir inculqué mentalité de résistance et parfois de résignation au sein populations autochtones de part et d'autres des frontières communes.

note-t-on, avec qui il partage près de deux mille kilomètres frontières. Les deux pays partagent une histoire commune depuis temps immémoriaux. Des tribus transfrontalières vivent de part d'autre, quoique colonisées par deux puissances différentes. Si la RDC avait obtenu son indépendance politique en sans subir une longue et cruelle guerre civile, ce n'était pas le pour l'Angola qui, durant plus de trente ans avait subi des matériels, économiques, agropastoraux rares en Afrique sans des tueries, des massacres humains dont le traces ne s'effaceront facilement.

