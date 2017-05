Angola: Un nouvel hôpital pour améliorer l'assistance sanitaire à Maquela do Zombo

Uíge — Le nouvel hôpital municipal de référence, en construction depuis près de deux ans à Maquela do Zombo, va améliorer l'assistance sanitaire et en médicament des habitants de cette circonscription.

L'administrateur local, Bengi Moco Henrique, qui s'est confié mardi à l'Agence Angola Presse (Angop), a dit que le nouvel hôpital aurait tous les éléments nécessaires d'un hôpital moderne.

Encadré dans la ligne de crédit d'Espagne, dans le cadre de la coopération qui existe entre l'Angola et ce pays européen, a dit l'administrateur, le nouvel hôpital aura une capacité de 100 lits et va offrir tous les services, notamment, la médecine générale, la chirurgie, la pédiatrie, la maternité et d'autres.

La municipalité de Maquela do Zombo est située à 310 kilomètres au nord du chef-lieu de la province de Uige, et a une population estimée à 122.320 habitants répartis dans trois communes et 306 villages.