Sénégal: El Hadji Ndiogou Diouf - «Le taux de l'investissement privé national est de 87% en 2016»

Des acteurs du développement et du secteur privé national se sont réunis hier, mardi 23 mai pour échanger sur les enjeux d'investissement.

Occasion a été donnée à El hadji Ndiogou Diouf, directeur de cabinet du ministre de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'Etat de porter un jugement de valeur sur l'investissement privé national, lors de point économique de la direction de la prévision et des études économiques (Dpee), tenu hier mardi 23 mai, à Dakar. A cet effet, il fera savoir qu'au total, «87% des investissements privés au Sénégal en 2016 sont réalisés par le secteur privé national».

Ce flux d'investissement «est réparti entre investissement direct étranger et investissement domestique national respectivement à hauteur de 13% et 87%», a-t-il précisé. Se voulant rassurant, il relativise en soutenant ceci: «Le secteur privé national n'est pas totalement absent dans l'investissement. Il a investi beaucoup plus qu'on le croit». Et de rappeler que «l'investissement privé, en 2016, mesuré par la formation brute de capital fixe s'est établi à 1665 milliards de FCFA contre 1577, 2 milliards un an auparavant».

Toutefois, il n'a pas manqué de préciser: «Les secteurs ayant bénéficié le plus dans ces flux sont les bâtiments et travaux publics, les télécommunications, l'énergie et l'agro-industrie».

Justement à ce propos, il estime que ces résultats doivent être optimisés et consolidés par des efforts soutenus et un engagement réel de toutes les parties prenantes que sont le gouvernement, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers et la société civile.

Place du secteur privé dans le Pse

A ce sujet, il laisse entendre que «le Pse fait du secteur privé le moteur essentiel du développement économique et social de notre pays. Aussi, devrons-nous nous atteler à la création d'un climat des affaires aux meilleurs standards garantissant aux investisseurs, la sécurité et la rentabilité de leurs capitaux», tout en indiquant que le ministère de la Promotion des investissements travaille à finaliser, renforcer le cycle des réformes déjà engagées... Mamadou Sarr, directeur de cabinet du ministre délégué chargé du budget de souligner le rôle du secteur privé national et international en particulier est important.

A ce propos, il dira: «Il s'agit de voir comment les relations intersectorielles constituent des opportunités pour les différentes entreprises pour arriver à tirer leur épingle du jeu et donc faire aboutir cet objectif de transformation de l'économie de manière spécifique et de mise en œuvre de tous les objectifs du PSE».