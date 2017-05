Guinée Bissau: Le Secrétaire général nomme M. David Mclachlan-Karr, de l'Australie, comme Représentant spécial adjoint en Guinée-Bissau

Né en 1961, M. McLachlan-Karr est titulaire d'une maîtrise en relations internationales de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) et d'une licence en relations internationales et en droit international délivrée par l'Université du Queensland (Australie).

Auparavant, M. McLachlan-Karr était détaché par l'ONU au Forum économique mondial à Genève, où il occupait le poste de Conseiller principal sur les partenariats public-privé, pour la période 2015-2016. Avant cela, il était Coordonnateur résident et Représentant résident du PNUD en Sierra Leone, aux Maldives, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Venezuela.

M. McLachlan-Karr arrive à ce poste avec 21 années d'expérience aux Nations Unies, dont plusieurs effectuées dans le cadre de missions en Afrique, en Asie et en Amérique latine pour le compte du PNUD et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

M. McLachlan-Karr remplace Mme Maria do Valle Ribeiro, de l'Irlande, qui a terminé sa mission en Guinée-Bissau en janvier. Le Secrétaire général est reconnaissant envers Mme do Valle Ribeiro pour sa contribution aux efforts de consolidation de la paix menés par les Nations Unies dans ce pays.

New York — Le Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. David McLachlan-Karr, de l'Australie, en tant que son Représentant spécial adjoint en Guinée-Bissau. M. McLachlan-Karr occupera aussi le poste de Coordonnateur résident des Nations Unies et celui de Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Guinée-Bissau.

