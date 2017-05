Guinée: A l'approche du ramadan, les prix des denrées alimentaires à la hausse

La fédération syndicale autonome des banques, assurances et micro-finances de Guinée (FESABAG) a… Plus »

Du coté de la population la situation est plus qu'inquiétant. La Guinée étant un pays où la population est en majorité musulmane. "C'est regrettable de voir les commerçants et l'Etat se moquer des citoyens de cette façon. Chacun de son côté cherche à satisfaire ses propres intérêts au détriment des pauvres citoyens", regrette le jeune Boubacar habitant à la Cité enco5.

Au marché de la Cité enco5 les commerçants sont retissant sur la question. Mais ils laissent entendre tout de même, que la responsabilité est partagée. Pour ce commerçant qui requiert l'anonymat que : « le gouvernement fait deux poids deux mesures d'un côté il fait des réunions pour la diminution des prix. Et de l'autre il augmente les taxes au port. Pour le seul moyen est de nous diaboliser, le gouvernement veut juste faire croire à la population que c'est nous les commerçants qui sont méchants. Nous aussi c'est à travers nos activités que nous nourrissons nos différentes familles et nous sommes musulmans comme les autres. Donc nous ne pouvons nous réjouir de la souffrance des autres».

