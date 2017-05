Burkina Faso: Alassane Tapsoba - «Nous nous sentons bien au Bénin comme chez nous»

interview

Comment se passe l'intégration des Burkinabè au Bénin ?

Il n'y a pas de problèmes. Nous arrivons à tirer notre épingle du jeu malgré les contradictions humaines. Les contradictions seront toujours là où il y a les humains. Je vous avoue qu'on se pavane à Cotonou comme on veut, sans inquiétudes. Nous nous sentons vraiment bien comme si nous étions chez nous.

Cela n'exclut pas les difficultés ?

On retrouve nos compatriotes beaucoup plus au Togo. Ici à Cotonou, ils sont pour la plupart des étudiants. Nous avons aussi le monde des transporteurs. Comme partout ailleurs, ce sont les problèmes de moyens financiers que nous rencontrons notamment chez les étudiants mais nous arrivons à gérer avec nos maigres moyens et relations.

Que pensez-vous de la progression des Etalons footballeurs ?

Je salut d'abord le rajeunissement de l'équipe sénior. Ce rajeunissement avec l'accompagnement des anciens va déboucher sur quelque chose de formidable. Avec cette prise de conscience au niveau de l'encadrement technique, j'ai foi en l'avenir de notre football à tous les niveaux. Le succès d'un pays ne s'obtient pas en 10 ou 20 ans. Il nous faut la patience et le travail. J'invite les uns et les autres à la patience et de croire en leurs équipes nationales.