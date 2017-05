Congo-Kinshasa: Migration vers la TNT - StarTimes et Renatelsat signent une lettre d'intention

A l'ouverture de ce séminaire, le ministre des Médias et de Communication, Lambert Mende Omalanga, lui-même chef de la délégation congolaise, a affirmé que la République démocratique du Congo était déjà disposée à poursuivre avec le processus de migration vers la TNT, après avoir épinglé quelques blocages que le pays a connu par le passé toujours dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. « Le TNT arrive sur un terrain fécond », a rassuré Mende. Son discours a, selon les participants, captivé l'auditoire dans lequel se trouvaient d'ailleurs le président de StarTimes, Pang Xinxing et les cadres du Parti communiste chinois (PCC).

A cet effet, ce géant chinois du secteur de la télédistribution (StarTimes) a signé des lettres d'intention avec quelques pays africains en déterminant la manière dont cette coopération devrait se mettre en place. Plus de 400 participants représentant 43 pays africains ont pris part à ce séminaire placé sous le thème « Généraliser la télévision numérique et jouir de la vie intelligente ».

