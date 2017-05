Congo-Kinshasa: Assemblées de la BAD à Ahmedabad - Passer de l'agriculture sociale à l'agro-business

En Inde où se tiennent jusqu'au 26 mai les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), un nouveau concept est né. Il est du président de la BAD, Akinwumi Adesina.

C'est l'agro-business qui doit se substituer à l'agriculture sociale destinée à la substance. Cette vision est portée, soutient le président de la BAD, par une nouvelle race d'entrepreneurs, d'« agri-preneurs », c'est-à-dire des jeunes paysans qui s'investissent dans l'agriculture.

C'est le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, qui s'est chargé mardi à Ahmedabad (Inde) d'ouvrir officiellement la 52ème réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement (BAD) et la 43ème réunion du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement (ADF) avec un appel à une plus grande coopération entre la Banque et l'Inde pour accompagner la transformation de l'Afrique.

Dans son allocution, le Premier ministre indien a confirmé toute la disponibilité de son pays à se mettre à côté de l'Afrique pour accompagner le continent noir dans ce nouveau challenge ; celui de transformer l'agriculture à la création de richesse. « L'Inde est avec vous pour un partenariat tourné vers le développement », a dit Narendra Modi, répondant à l'appel lancé quelques minutes auparavant par le président Adesina de la BAD.

Centrées essentiellement sur l'agriculture, les assemblées annuelles de la ville d'Ahmedabad tentent d'imprimer un nouveau souffle au secteur agricole africain. Juste après la cérémonie d'ouverture, un panel de haut consacré au « leadership pour la transformation de l'agriculture » réuni autour d'une table le président de la BAD, Akinwumi Adesina, le président du Sénégal, Macky Sall, et l'ambassadeur Kenneth Quinn, président de World Food Price Foundation.

Le soutien politique garanti

Très attaché au secteur agricole dont il a eu la charge, avant d'être porté aux commandes de la BAD, Akinwumi Adesina est déterminé à amener l'Afrique à adhérer à la vision de la banque panafricaine. En Inde, il a d'ores et déjà reçu le soutien du président Macky Sall du Sénégal, entièrement impliqué dans cette vision. Le président de la BAD pense également qu'il faut changer de paradigme dans la façon de voir le secteur agricole africain. Il fait, a-t-il dit, dépasser le cap d'une agriculture sociale réduite au monde paysan pour enfin parler de l'agro-business, créateur de richesse et important pilier de développement.

« On ne peut, croit-il, développer l'Afrique qu'avec ce qu'on a. Et ce que nous avions de mieux, c'est le secteur agricole. C'est à nous d'en faire une arme redoutable du développement ». Deux obstacles restent cependant à surmonter. C'est notamment, a rappelé le président Adesina, les défis énergétiques et les infrastructures. « Sans énergie, il n'y a pas de développement », a clamé Akinwumi Adesina, tout en rappelant que « pour la BAD, la survie du continent passe par l'agriculture ».

Le président de la BAD a dès lors tiré la sonnette d'alarme. Il s'agit, pense-t-il, de sauver nos campagnes qui pourraient disparaître si rien n'est fait entre-temps pour sauver le secteur agricole. Pour gagner ce combat et éviter cette catastrophe, il s'est inscrit dans la promotion d'une nouvelle classe d'entrepreneurs agricoles, des jeunes appelés « agri-preneurs », à qui il a garanti tout son appui dans la vision prônée par la BAD.

Le président de la BAD a, par la même occasion, tendu la main aux dirigeants politiques africains. « Détruisez toutes les barrières, l'Afrique doit être un marché intégré », a-t-il lancé depuis la ville indienne d'Ahmedabad, soulignant également la nécessité de soutenir la banque avec les ressources nécessaires pour lui permettre d'accomplir ses programmes d'ambition pour le bien du continent africain.