Congo-Kinshasa: Les organisations de la Société civile formées sur le contentieux électoral

Le processus électoral dans lequel la République démocratique du Congo s'est engagée depuis quelque temps constitue un tournant important dans l'édification et la consolidation de la démocratie.

Encore une fois, l'enjeu fondamental sera de garantir au pays et à ses institutions une stabilité politique durable par l'organisation des consultations populaires répondant aux normes et standards démocratiques.

C'est dans ce contexte congolais spécifique et au regard des enjeux électoraux que le Projet de renforcement de l'observation citoyenne (Procec) renforce l'observation citoyenne des élections de ses organisations bénéficiaires au Congo en dotant les organisations de la Société civile (OSC) qui y sont impliquées de connaissances, de compétences et d'outils leur permettant de comprendre, d'observer et d'analyser tous les aspects techniques d'un processus électoral, tout en s'affirmant comme des acteurs incontournables et reconnus dans la préconisation des réformes électorales.

C'est justement pour mieux contribuer à l'efficacité et à l'effectivité de l'observation électorale citoyenne en RDC que le Procec organise, depuis hier mardi 23 mai à Sultani Hôtel (Kinshasa), avec l'appui de l'Union européenne (UE), un atelier de formation afin de doter ses organisations bénéficiaires de connaissances et d'outils leur permettant d'observer, avec maîtrise et compétence, le contentieux électoral.

Le chef d'équipe du Procec et directeur résidant de EISA en RDC, André Kabuinda, qui a ouvert les travaux, a expliqué que l'objectif général de cette formation est de doter les organisations bénéficiaires d'outils et de compétences techniques pour observer, analyser et évaluer la fiabilité du contentieux électoral durant tout le cycle électoral.

Il s'agira spécifiquement, a-t-il indiqué, de doter les participants de connaissances pertinentes et d'instruments avérés nécessaires pour comprendre et cerner les contours, et les enjeux du contentieux dans le processus électoral, identifier à chaque phase du processus électoral les différents types de contestations.

Il sera aussi question d'identifier la nature du contentieux et les différents types de recours et l'autorité compétente en la matière et, enfin, de comprendre comment est organisé le contentieux de manière générale mais également comment sont organisés les différents types de contestation dans le cycle électoral.

« Il est certain qu'à l'issue des élections à venir, après la proclamation des résultats provisoires, des contestations portant sur les résultats proclamés seront nombreuses et déférées devant les juridictions compétentes ouvrant ainsi un contentieux électoral abondant », a avancé le chef d'équipe du Procec.

Enfin, André Kabinda a rappelé que les contestations électorales judiciaires qui ont eu lieu à l'occasion des élections organisées en 2006 et 2011, ont mis à l'épreuve la faible expérience de la plupart des acteurs congolais aussi bien les citoyens, les partis politiques que les magistrats et les avocats. « C'est donc pour contribuer à la maîtrise de la procédure du contentieux électoral, en espérant réduire les erreurs de l'inexpérience, que se justifie l'organisation de cet atelier », a-t-il dit en substance.

Deux facilitateurs animent des thèmes sur « La revue du cadre légal en vigueur en RDC », «Le contentieux de la liste électorale et les infractions pénales liées à la révision de la liste électorale », «Le schéma de fonctionnement du Bureau de réception et de traitement des candidatures, BRTC », «Le contentieux des candidatures (élections présidentielle, législatives, etc.) », «Le mécanisme d'intégrité du système électoral congolais » et «Le contentieux des résultats ». Il s'agit de Banrima Kansaye et Eddy, respectivement du Projet d'appui au cycle électoral au Congo (PACEC) et directeur juridique de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). La clôture des travaux intervient aujourd'hui.