Gabon: POG - Le PDS au contact de ses électeurs

A l'initiative du Conseiller municipal et conseiller du ministre en charge de la réforme de l'Etat, Michelle Rolande DELO a saisi l'opportunité pour réunir les populations acquises au Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) dans le 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil, pour rendre compte des travaux de la session ordinaire du 18 mai dernier de la mairie. Cette élue municipale s'est entourée de certains ténors du parti de Me NDAOT REMBOGO qui, ont à tour de rôle expliqué l'intérêt de voter le budget primitif de la commune de Port-Gentil au-delà les positionnements divergents.

Les élus municipaux du Parti pour le développement et la solidarité sociale « PDS » du 2ème arrondissement de Port-Gentil ont mobilisé les populations et potentiels électeurs pour un compte-rendu du Conseil municipal (Gabonews) :

