Congo-Kinshasa: Donner un signal fort

Pour tout dire, Tshibala a plusieurs défis à relever. Pour faire du bien et marquer les esprits, un visionneur n'a pas besoin de beaucoup de temps. Il saisit la première occasion qui s'offre à lui, pose des actes et inscrit son nom en lettres d'or là où il passe. Cette leçon en vaut la chandelle pour l'actuel Premier ministre invité à donner un signal fort.

Mille kilomètres commencent par un pas. Le Premier ministre ne doit pas compter des jours avant d'agir. Certes, on évalue un gouvernement à ses 100 premiers jours, mais il n'empêche qu'au lendemain de la prise de pouvoir, un homme d'État imprime ses marques par des actions fortes. Surtout lorsqu'il y a péril en la demeure et des urgences qui attentent des réponses idoines.

Nommé le 7 avril, le Premier ministre Bruno Tshibala, dont le gouvernement rendu public le 7 mai et investi le 16 mai 2017, hérite d'une situation de crise aigüe. Il a donc tout intérêt de parer au plus pressé, en colmatant des brèches, avant que le navire ne sombre.

