Congo-Kinshasa: Christian Mwando accuse la police d'avoir empêché sa conférence-débat à Lubumbashi

La conférence-débat du député G7 Christian Mwando, axée sur la mise en œuvre de l'Accord de la Saint-Sylvestre et le sens de la résolution 2348 des Nations unies a été étouffée par la police.

« La conférence a été étouffée par la police, Christian Mwando momentanément bloqué dans la salle Arupe des prêtres jésuites où devait se tenir ces assises, les participants brutalisés et dispersés », c'est le scénario observé hier mardi 23 mai à Lubumbashi, précisément dans la salle Arupe, où le député national Christian Mwando, président national de l'Union nationale des démocraties fédéralistes (Unadef), vice-président du G7 et cadre du Rassemblement. Il devait y animer une conférence-débat à l'attention de sa base autour de la mise en œuvre de l'Accord de la Saint-Sylvestre et le sens de la résolution 2348 des Nations unies.

Joint au téléphone, l'élu de Lubumbashi a déploré l'action des forces de l'ordre qui ne se justifiait pas. Christian Mwando s'est exprimé en ces termes :« Ils ont dit que je devrais avoir l'autorisation de l'autorité urbaine. Et pourtant, selon la loi, lorsque je tiens une manifestation dans un cadre fermé, tel est le cas ici d'une salle, je n'ai pas le devoir solliciter une autorisation ».

Déjà la vielle, les responsables de la salle ont subi des menaces, selon l'organisateur de la manifestation.« J'ai été en contact avec les responsables de la salle qui ont été menacés depuis hier. On leur a dit qu'ils seraient arrêtés et que la salle sera définitivement fermée si j'y tenais la conférence-débat avec ma base pour demander son avis par rapport à la mise en œuvre de l'Accord de la Saint-Sylvestre et leur expliquer le sens de la résolution 2348 des Nations unies », a déclaré le député Mwando.

Motion de censure

Et de poursuivre : « J'ai décidé d'y aller parce que mon droit en tant que citoyen congolais, il y a la liberté d'expression garantie par la Constitution, également en tant que député national qui a le devoir de rendre compte à sa base. Donc, j'ai été là-bas, les gens ont été chassés brutalement. Il y a ceux qui ont été battus et leurs habits déchirés ; on leur a ravi des téléphones. La situation s'est transformée en un mini-pillage à l'endroit de la population venue pour la conférence. Et pour éviter qu'il y ait des morts ou blessés, j'ai demandé aux gens de repartir ».

A cet effet, Christian entend s'attaquer directement au bureau de l'Assemblée nationale qui, selon lui, est dans un silence « complice ».

« Dès que je serai à Kinshasa, je compte introduire une motion de censure contre le bureau de l'Assemblée nationale, parce que c'est depuis 2015, qu'au niveau de l'ex-Katanga, il y a personne de l'Opposition qui a le droit à la parole. La liberté d'expression est étouffée, les gens sont malmenés. Si on fait ça à un député national que dire de ce qu'on fait à mes responsables de rues, à mes responsables de quartiers ?», a-t-il indiqué.