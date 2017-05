Congo-Kinshasa: Affaire Kamuina Nsapu-Clément Kanku - Le PGR se saisit du dossier

Ce sont les révélations faites par le quotidien américain New York times concernant l'implication du député Clément Kanku dans le meurtre de deux experts onusiens dans l'affaire Kamuina Nsapu, qui ont mis la puce à l'oreille du Procureur général de la République. Il s'est saisi du dossier en annonçant mardi l'ouverture d'une enquête « pour en savoir un peu plus ».

Rebondissement dans le dossier du meurtre de deux experts des Nations unies avec l'implication présumée du député national Clément Kanku. Dossier, jusque-là, géré par l'Auditorat militaire général des FARDC qui menait une enquête. De ces investigations préliminaires, sur les 16 personnes incriminées, deux suspects, tous des insurgés se réclamant du mouvement Kamuina Nsapu, sont aux arrêts à Kananga. L'auditorat militaire général a annoncé, samedi 20 mai, la fin des instructions et projeté le début « imminent » des audiences publiques dans cette affaire.

Le rebondissement est venu de l'Outre Atlantique. Le quotidien américain New York Times, dans sa livraison du samedi 20 mai, a révélé que l'experte de l'ONU, Zaïda Catalan, détenait un enregistrement sonore du député Clément Kanku en conversation téléphonique avec l'un des présumés auteurs matériels des actes criminels déplorés dans le Kasaï.

C'est cette révélation qui a mis la puce à l'oreille du Procureur général de la République qui ne s'était pas encore saisi du dossier. Tout de suite, il s'est mis en action. « La nature et les circonstances de cette conversation ne peuvent aucunement laisser indifférent l'Officier du ministère public que je suis », a déclaré le PGR Flory Kabange Numbi, hier mardi 23 mai au cours d'une conférence de presse tenue en son cabinet de travail.

C'est sur base de ces révélations que le PGR a initié l'ouverture d'une enquête puis la saisine du bureau de l'Assemblée nationale. « Voilà pourquoi, ce lundi 22 mai 2017, j'ai été amené à ouvrir une enquête pour en savoir un peu plus. Et comme il s'agit des investigations visant le député national, j'ai, faisant application de l'article 75 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013, loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, adressé ce même lundi une lettre au président de l'Assemblée nationale pour me permettre de conduire ces indispensables enquêtes dans cette sinistre affaire ».

Curieusement, l'officier du ministère public refuse d'admettre qu'à ce niveau, il sollicite de l'Assemblée nationale la levée des immunités du député Clément Kanku. « Il n'est nullement question de chercher à obtenir la levée des immunités », a souligné le procureur général de la République.

Par ailleurs, dans un communiqué publié hier mardi, Clément Kanku dit être « consterné par ces allégations d'implication dans des actions criminelles » qu'il réfute « totalement ». « Je suis convaincu que la lumière sera faite dans cette affaire et que justice sera rendue aux nombreuses victimes d'exactions abominables dans le Kasaï y compris les deux experts des Nations unies», note le député national de la circonscription de Dibaya au Kasaï Central.

La CPI lorgne sur les enquêtes congolaises

La région du Grand Kasaï connaît des exactions les plus abominables. Le mouvement insurrectionnel Kamuina Nsapu qui écume le lieu depuis août 2016 a semé morts, viols et destructions méchantes de plusieurs édifices de l'Etat et des particuliers. Plus de 40 fosses communes y ont été découvertes. Les ONG d'assistance aux victimes ont déjà dénombré près d'un million de déplacés internes. L'Angola voisin a déjà recueilli plus de 30 000 réfugiés venus du Kasaï. Face à ce drame, personne n'est encore jugé et condamné.

L'auditorat militaire général des FARDC qui a initié une enquête tant sur le meurtre de deux experts onusiens que sur les massacres de Mwanza Lomba dans la province du Kasaï Oriental projette de débuter les audiences publiques incessamment. Mais jusque-là, la traque de ces criminels des massacres dans la région du Kasaï n'a pas encore fait recette. Outre les deux suspects arrêtés dans le meurtre de deux experts de l'ONU, il y a juste sept militaires des FARDC qui sont aux arrêts dans l'affaire des tueries de Mwanza Lomba. Les quatre Congolais accompagnateurs de deux onusiens n'ont jamais été retrouvés et aucun suspect n'est aux arrêts. La cruauté qu'on a vécue dans les cinq provinces de l'espace Kasaï atteste que des dizaines des criminels courent toujours les rues dont certains se la coulent douce à Kinshasa.

Réunion d'urgence à l'ONU

L'Auditorat militaire général des FARDC et le PGR ont donc une grande responsabilité dans les enquêtes qu'ils mènent. Les tueries de Mwanza Lomba ont été rendues publiques par une vidéo postée sur les réseaux sociaux avant que la justice militaire se décide d'ouvrir une enquête. De même, ce sont les révélations de New York Times qui ont motivé le Procureur général à ouvrir une enquête sur l'implication présumée de Clément Kanku. Donc, il revient maintenant à la justice congolaise de mener une enquête crédible devant révéler la vérité des faits. Tous les complices doivent répondre de leur forfaiture devant la justice, quel que soit leur rang.

Tous les projecteurs tant des victimes de ces exactions que de la communauté internationale sont braqués sur eux. D'ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations unies a déjà créé, le 4 mai 2017, une commission d'enquête chargée de se pencher sur les meurtres de l'Américain Michael Sharp et la Suédo-Chilienne Zaida Catalan. A cet effet, l'ONU avait enjoint à la RDC de « coopérer totalement » dans cette enquête.

Tout autant, la CPI (Cour pénale internationale) a dit, plus d'une fois, qu'elle observait la situation dans le Grand Kasaï. En cas d'un jugement biaisé dans les enquêtes en cours, la CPI ne manquera pas de se saisir du dossier des massacres au Kasaï que la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) avait qualifiés de « tragédie ».

Hier mardi 23 mai, le Conseil de sécurité a décidé de se réunir d'urgence pour examiner ce nouveau développement de la situation.

Point de vue d'un défenseur des droits de l'Homme

Pour le défenseur des droits humains Jean-Claude Katende, le PGR n'a pas respecté la procédure. Il aurait dû d'abord solliciter la levée des immunités du député national avant de poser un quelque acte contre lui. « La mise en examen ne commence que quand il y a la levée des immunités parlementaires. Avant ça, le procureur général de la République ne peut poser aucun acte contre le député Clément Kanku », soutient Jean-Claude Katende de l'ASADHO.

De son avis, « le fait de lui refuser de tenir sa conférence de presse et de lui interdire de quitter le territoire national, c'est déjà une violation de ses droits ». Pire, le défenseur des droits de l'Homme estime que le PGR a même violé le principe sacro-saint du droit, celui de la « présomption d'innocence », en refusant au député national de jouir de ses droits constitutionnels.