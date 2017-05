Togo: « Lungi, le récit d'une tragédie », Pierrot Attiogbé rend hommage aux victimes

Cet ouvrage a quintessence insoupçonnée, et au demeurant historique, reprend de manière saisissante et sélective, des témoignages de proches parents de quelques-unes des victimes », c'est bien là quelques mots du président de la FTF sur l'ouvrage qui sera officiellement dans les rayons de librairies à compter du 02 Juin prochain soit la veille des 10 ans de cette tragédie de Lungi.

« L'un des plus tristes et douloureux événements sur le parcours de notre football, ce tragique crash d'hélicoptère qui a anéanti dans l'effroi et pour toujours à Lungi, des parents, des amis, des papas, des mamans, oncles, tantes, frères, sœurs, bref, des compatriotes, dont le seul péché est l'amour du ballon rond continue de hanter notre conscience collective voilà une décennie.

