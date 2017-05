Tunisie: Hommage à feu Ahmed Loghmani

Il avait également écrit sur la cause palestinienne et l'union arabe en reprochant aux organisations internationales leur alignement sur les grandes puissances.

En effet, les œuvres de Loghmani traitent de questions en relation avec la femme, l'amour, la patrie, la mort et l'existence, sa mère, lui-même, ses amis, sa patrie et son village natal de Zarat, à Gabès.

Selon Manai, l'œuvre de Loghmani porte sur quatre grands axes, «le moi», «la famille, les amis et les enfants du village», «la patrie et les leaders politiques de son époque» et «l'arabisation», un axe qui se reflète bien dans sa poésie écrite en arabe littéraire.

L'édition qui a paru dans un opus de 600 pages, en grand format, comporte quatre recueils dont trois ont déjà été publiés par Beït Al-Hikma dans un format non académique, en plus d'un recueil manuscrit publié pour la première fois.

