Algérie/Tunisie: Coupe CAF - Le MC Alger domine Sfax et prend la tête du groupe B

Le Mouloudia a ouvert le score avant la demi-heure de jeu. Sur une merveille de centre de qualité de Walid Derrardja, Hichem Nekkache reprend le ballon sans contrôle. Celui-ci passe entre les jambes de Rami Jridi (25'). Les Tunisiens vont profiter d'une série d'erreurs défensives du MC Alger pour égaliser. Karim Aouadhi réceptionne un ballon à l'extérieur de la surface de réparation. Son envoi rebondissant trompe Fawzi Chaouchi, pour l'égalisation (42'). Le but de la victoire interviendra des pieds du défenseur-buteur, le latéral droit international Abderrahmane Hachoud frappe de loin - comme à son habitude - et bat pour la seconde fois le portier tunisien Jridi (66').

Le MC Alger a fait un pas important dans la course à la qualification aux quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Les Algérois ont battu mardi soir le CS Sfax (Tunisie) sur le score de deux buts à un au stade du 5-juillet à Alger dans le cadre de la deuxième journée prenant ainsi et seuls la tête du groupe B.

