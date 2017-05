Tunisie: Hamdi Harbaoui - Le Tunisien ne poursuivra pas avec Charleroi

Selon nos confrères de La Dernière Heure, l'attaquant, prêté au Sporting Charlero par Anderlecht, sur base d'un prêt sec, entre janvier et mai, ne reviendra pas au Mambourg. Et ce pour deux raisons. La première : il est impayable pour Charleroi. La seconde : il n'a pas réellement convaincu lors de son passage au Sporting. S'il a inscrit 4 buts et a permis au club d'atteindre les PO1, il a aussi été blessé plusieurs semaines et a écopé d'une suspension de deux matchs, qui l'a coupé dans son rythme.

Hamdi Harbaoui ne poursuivra pas son aventure avec le Sporting de Charleroi. L'international tunisien a passé six bons mois chez les Carlaos. On pensait qu'il allait pouvoir trouver un accord pour prolonger l'aventure mais il n'en sera rien. Le Tunisien va quitter Charleroi.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.