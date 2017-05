Algérie: Coupe CAF - MC Alger/Mouassa - « Cette victoire va nous ouvrir les portes des quarts »

Après avoir fait match nul à Rustenburg face aux Sud-Africains du Platinum Stars en ouverture du Groupe B de la Coupe de la Confédération, le MC Alger a enregistré sa première victoire dans la phase de poules. Les Algériens sont venus à bout d'une coriace équipe tunisienne du CS Sfaxien, mardi soir sur le score de 2-1.

Kamel Mouassa l'entraineur du MC Alger n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de la rencontre.

« On savait que le match allait être très compliqué face à l'une des meilleures équipes tunisiennes. Il fallait qu'on sorte le grand jeu pour s'imposer. On ne peut que se réjouir de ce succès car on vient de battre non pas le favori du groupe mais un candidat pour remporter la Coupe de la CAF, a confié le coach du club algérien. Certes, il reste encore quatre matches de haut niveau, mais ce soir, nous avons disputé le match le plus difficile à domicile depuis le début de la Coupe de la CAF. Il est évident que cette victoire va nous ouvrir les portes des quarts de finale. Pour moi, ce qui compte, c'est mon équipe qui doit jouer à son niveau. Je ne me soucie nullement des résultats des autres équipes et de la victoire de Mbabane face à Platinum Stars. A nous de poursuivre sur cette voie pour atteindre nos objectifs. »