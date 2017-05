Maroc: Le Roi Mohammed VI rénove et réouvre des Institutions d'enseignement islamique à Fès

Elles se rapportent en particulier au gardiennage et à la maintenance dans le souci de préserver l'authenticité du bâtiment et d'assurer sa sécurité, a ajouté le ministre des Habous.

"Ce geste à travers lequel vous avez voulu renouer la finalité première qui a motivé la création de ces vénérables institutions, à savoir fournir l'hébergement et les cours d'enseignement, dans le souci de prévenance envers les étudiants et le confort de la vie urbaine dans l'ancienne Médina (... )" a-t-il dit à l'endroit du Souverain.

L'université Al Quaraouyine va, après sa réorganisation, doter les étudiants de compétences et capacités scientifiques et cognitives leur permettant d'acquérir le statut d'oulémas versés dans les sciences islamiques.

Classées patrimoine historique par l'UNESCO depuis 1981, les madrasas sont construites après Jésus Christ et durant le XIVème siècle. Ces lieux de culte ont toujours servi à l'enseignement des sciences religieuses et à la prière.

Le roi du Maroc Mohammed VI a procédé, mardi à la réouverture à Fès de six madrasas (établissements islamiques d'enseignement coranique) rénovées pour aider à renforcer les compétences et capacités scientifiques des étudiants en phase d'acquisition du statut d'ouléma, a constaté l'envoyée spéciale de l'APS.

