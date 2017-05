Cameroun: Hon. Fotso Fostine - « J'ai voulu marquer mon amour pour ma patrie »

La réalité est sans équivoque. Les camerounais portent à cœur leur pays et tiennent fermement à son unité, malgré la diversité. Cette réalité a une fois encore été mise en exergue il ya quelques jours, à la faveur de la célébration de l'édition 45e de la fête nationale de l'unité.

Les citoyens camerounais, du nord au Sud, de l'Est à l'Ouest sont sortis massivement célébrer le vivre ensemble dans la paix qui fait du Cameroun un model, en dépit de l'appel au boycott lancé par quelques adeptes de la division et de sécession. A Baham dans les Hauts plateaux, c'était de l'extase.

Mobilisés autour du Préfet du département, Luc Ndongo, les fils et filles de cette localité ont marqué d'une pierre blanche cette célébration. De l'originalité, il y en avait à profusion. Et l'élue du peuple en a saisit la perche pour exprimer son attachement aux idéaux de paix et d'unité, prônés par le chef de l'Etat, Paul Biya.

La touche particulière de l'honorable Fotso Fostine, députée à l'Assemblée Nationale a consisté à faire valoir son talent de musicienne dans les rangs de la fanfare qui aura animé de bout en bout les festivités. « Je me suis habillée en tenue de la fanfare ce jour pour exécuter des notes de musique parce qu'il fallait offrir une nouvelle fanfare au département des hauts-plateaux », relève la Députée qui ajoute : « vous savez, la musique c'est quelque chose qui unie les peuples, qui unie les races, qui unie les diversités, donc j'ai voulu marquer mon amour à ma patrie ».

S'il est vrai qu'en dehors des jeunes scolaires, les mouvements associatifs pour la plupart ont répondu aux abonnés absents, il est constant que l'unique association qui aura sauvé la face des associations à Baham pour cette circonstance était l'Association flamme d'amour, de justice et de paix, association caritative à but non lucratif, créée par l'élue des Hauts plateaux pour alléger les souffrances des populations déshéritées. La mobilisation exceptionnelle des femmes issues de tous les villages du département est la preuve par 9 du rôle prépondérant que joue ce mouvement qui s'enracine au jour le jour dans le département des Hauts-plateaux. « Je tiens à féliciter les populations de Baham qui, main dans la main, nous ont servi un défilé merveilleux.

La fête s'est passée dans l'unité totale, elle était très belle la fête », renchérit alors Honorable Fotso Fostine qui entend s'investir davantage dans les prochains jours pour le bien-être des populations via cette Association qui a déjà pignons sur rue à Baham