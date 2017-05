Cameroun: UMS DE LOUM - Les non-dits du limogeage de Bonaventure Djonkep

Pierre Kwemo, le président du conseil d'administration de cette formation, a exécuté ses menaces mercredi 17 mai dernier en virant l'ancien Lion indomptable de l'encadrement technique. L'intérim sera assuré par Emmanuel Likoumba, l'entraîneur adjoint.

C'est fait. Bonaventure Djonkep n'occupe plus le poste d'entraîneur principal d'Ums de Loum. Le président du conseil d'administration de cette formation a finalement exécuté ses menaces, mercredi 17 mai 2017, dans l'après midi.

C'est l'intermédiaire d'un huissier de justice, que le désormais ex-entraîneur d'Ums de Loum, le champion du Cameroun en titre, a été notifié de son licenciement. « Cet huissier m'a informé de ma libération et de tout ce que j'attendais. Je pense que je travaillais sous contrat à Loum, et maintenant qu'on m'a signifié que le contrat est rompu, il ne me reste plus qu'a partir », déclare Bonaventure Djonkep chez nos confrères de Canal 2.

Mais cet épisode ne semble pas être définitivement clos. Il revendiquerait à son ex-employé près de 1,5 millions F Cfa qui représente une partie de 4 millions F Cfa, l'avance des huit millions F Cfa que devait percevoir le technicien comme salaire. « J'attends partir par la voie normale, c'est-à-dire voir mon avocat pour qu'il me dise exactement ce qu'il y a lieu de faire », confie Djonkep.

Menaces de rupture de contrat

Après le départ de l'ancien entraîneur de l'Union de Douala, le club est confié à son adjoint Emmanuel Likoumba. C'est depuis le début de la saison en cours que l'ancien entraîneur des Lions A' tient les rênes de l'encadrement technique de cette équipe classée 3e du championnat. Ce licenciement intervient après une altercation souvenue au cours de la rencontre de la 14e journée de Ligue 1 lors du duel entre Ums et Stade Renard au Stade municipal de Loum (0-0). Bonaventure Djonkep s'était alors opposé à un remplacement exigé par son employeur, ce qui lui a valu une agression verbale avec les menaces de rupture de contrat sur le coup, et trois jours plus tard, un licenciement formel.

On attend désormais de voir la prochaine victime de ce président, très connu pour ses frasques avec ses entraîneurs.