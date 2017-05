Cameroun: Un milliard aux sinistrés d'eseka - Paul Biya au secours de Camrail

La question qui reste posée est celle de savoir comment sera repartie cet argent présidentiel aux sinistrés quand on sait que ceux-ci ne sont pas encore clairement définis et les indemnités auxquelles ils ont droit établies. Du coup, comme les ordinateurs présidentiels promis aux étudiants et qui ne sont jamais arrivés à leurs destinataire, on peut craindre la corruption qui va s'inviter dans la répartition de ce pactole présidentiel.

Et pourtant, dans le rapport d'audit commis par Paul Biya pour établir les responsabilités de l'accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eseka qui a fait de nombreuses pertes en vies humaines, des dégâts matériels et corporels, établit clairement que camrail est le principal coupable de ce sinistre. La responsabilité de l'entreprise de transport ferroviaire devrait entre entièrement engagée dans les indemnisations des sinistrés, notamment par sa compagnie d'assurance.

