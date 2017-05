Tunisie: Appel au gouvernement à ne pas utiliser la force lors des manifestations

D'après Ali Laârayedh (Ennahdha), une minorité a imposé sa vision à la majorité du peuple et l'a remontée contre le système, mettant en garde contre le fait que «les objectifs de la révolution, notamment le développement et l'emploi, soient exploités pour semer le chaos dans le pays».

Pour sa part, le député Taoufik Jomli (Union patriotique libre) a souligné la nécessité pour le gouvernement de «dire la vérité au peuple tunisien et de ne plus accuser des parties non identifiées d'être derrière ce climat de tensions».

Intervenant lors de cette séance, le président de l'ARP, Mohamed Ennaceur, a indiqué que la situation actuelle du pays est délicate, «exigeant de passer outre les conflits idéologiques et politiques et de se concentrer sur l'unité du pays».

Les intervenants ont souligné la nécessité de respecter le droit à la manifestation pacifique et à l'expression des revendications légitimes «sans verser dans la violence et recourir aux actes de vandalisme».

