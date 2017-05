Tunisie: L'opération coup de poing de Youssef Chahed

A son investiture, M. Youssef Chahed avait défini un certain nombre de priorités, dont la guerre déclarée à la corruption et aux corrompus. Depuis, malgré quelques effets d'annonce, il a semblé traîner les pieds.

Pour l'heure, le dossier explosif et brûlant, voire à fragmentations, entamé hier par le gouvernement recèle flou, brouillard et opacité. Mais tout porte à croire qu'on ne fait guère dans la dentelle.

L'arrestation de Chafik Jarraya est intervenue suite à une enquête minutieuse, nationale, régionale et internationale. Une source officielle rapporte notamment que «Chafik Jarraya aurait rencontré il y a peu à Genève (Suisse) un certain Jean-Yves Ollivier, homme d'affaires français», né à Alger en 1944, ancien membre de l'OAS, et qui se définit dans son autobiographie comme «négociant en politique».

Un troisième homme, «lié aux réseaux de la contrebande», aurait été arrêté dans la soirée d'hier. Des perquisitions ont eu lieu dans les maisons et les bureaux des personnes arrêtées. D'autres arrestations d'hommes de main et de réseaux sont escomptées sous peu, croit-on savoir.

